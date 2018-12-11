Происшествия

«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту
RT на русском
11:44

Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
RT на русском11:44

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Футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго

ТАСС10:59

Пойманным на контрабанде часов Rolex оказался защитник «Спартака» Самуэль Жиго

Росбалт09:57

Футболиста задержали в аэропорту Москвы за перевозку дорогих часов

Life.ru09:56

Жиго назвал фейком новость о своем задержании на таможне

РИА Новости09:57

Стало известно имя футболиста «Спартака», задержанного в Шереметьеве из-за элитных часов

РЕН ТВ07:54

Пытавшегося незаконно ввезти двое часов Rolex футболиста остановили на Шереметьевской таможне

Агентство Москвавчера в 08:35

В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста

Российская газетавчера в 11:20
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