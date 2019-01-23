Футбол

«Спартак» опроверг информацию о возможном уходе Зе Луиша и АдрианоМатч ТВ 13:15

Московский «Спартак» опроверг сообщения о том, что форварды команды Зе Луиш и Луис Адриано могут покинуть клуб.
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