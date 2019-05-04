Футбол
«Спартак» определился с формой на матч с «Уралом»Soccer.ru 04:48
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«Урал» — «Спартак». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 4 мая 2019 года
LiveSport.ru02 мая в 13:37
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
Израильские военные засекли в субботу пуски порядка 90 ракет из сектора Газа, перехватили "десятки" из них и отвечают авиаударами и огнем танков, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала танцы на 15-сантиметровых каблуках
Отечественная балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам, как она танцует на 15-сантиметровых каблуках.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Вандалы осквернили могилу героя СССР Александра Медведева в Москве
Как стало известно РЕН ТВ, вандалы осквернили и разграбили могилу героя СССР, генерал-полковника авиации Александра Медведева на Кунцевском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Культура
Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ
Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Общество
Пользователи «Одноклассники» не могут зайти в соцсеть
Сегодня по всей стране пользователи популярной социальной сети столкнулись с проблемами, связанными с плохой работой ресурса или полным отсутствием доступа к нему.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ахматом»в матче 27 тура РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 27 тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
«Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике
Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Религия
7 мая православные отметят Радоницу
В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено в 06:06
Наука
Ученые назвали простой способ защиты от заболеваний сердца
Специалисты Университета Сунгкьюнкван заявили, что избегание пассивного курения позволит человеку сократить риск возникновения заболеваний сердца.
Обновлено в 03:04
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Зеленский встретится с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский 4 мая проведёт первую встречу с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 05:43
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Театры
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16