Футбол

«Спартак» определился с формой на матч с «Уралом»Soccer.ru 04:48

Урал — Спартак
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
  
15
Кулаков
  
19
Поляков
  
8
Страндбург
  
27
Меркулов
  
17
Димитров
  
44
Егорычев
  
13
Бумаль
  
10
Бикфалви
  
58
Эль-Кабир
  
88
Погребняк
  
98
Максименко
  
38
Ещенко
  
14
Джикия
  
56
Гапонов
  
6
Дантас
  
27
Ломовицкий
  
47
Зобнин
  
11
Фернандо
  
7
Гулиев
  
25
Мельгарехо
  
9
Зе Луиш
  
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
"Спартак" показал форму на матч 27-го тура РПЛ против "Урала".
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