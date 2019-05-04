«Спартак» определился с формой на матч с «Уралом»Soccer.ru 04:48

"Спартак" показал форму на матч 27-го тура РПЛ против "Урала".

«Спартак» определился с формой на матч с «Уралом»

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