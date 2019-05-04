Футбол
«Спартак» определился с формой на матч с «Уралом»Soccer.ru 04:48
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
17
Димитров
44
Егорычев
13
Бумаль
10
Бикфалви
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
27
Ломовицкий
47
Зобнин
11
Фернандо
7
Гулиев
25
Мельгарехо
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
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«Урал» — «Спартак». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 4 мая 2019 года
LiveSport.ru02 мая в 13:37
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