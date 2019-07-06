Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе БоккеттиNews.ru 07:19
Московский футбольный клуб «Спартак» и итальянский защитник Сальваторе Боккетти достигли договорённости о расторжении контракта. Как сообщает официальный сайт «красно-белых», трудовой договор расторгнут по соглашению сторон.
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Общество
Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок
Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:22
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия
В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян
Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
Утечка: Sony разрабатывает смартфон-свиток
Компания Sony работает над устройством, оснащённым сворачивающимся экраном в виде свитка.
Обновлено в 12:54
Экономика
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено в 09:01
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Обновлено в 15:44
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Происшествия
Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали
Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву.
Обновлено в 12:06
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Баскетбол
Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова
Обновлено в 14:47
Политика
Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве — ТАСС
В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
Обновлено в 14:16
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 14:48
Музыка
Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»
До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Кино
В ремейке фильма «Маска» главную роль может исполнить женщина
Автор комикса о «Маске» Майк Ричардсон заявил о возможности создания ремейка популярного фильма в обновленной версии — главную роль здесь должна исполнить женщина.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт
Обновлено в 10:46
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Политика
В Иране пригрозили захватом британского танкера
Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Политика
Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге
В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Культура
В новой серии «Простоквашино» Матроскин стал «мартовским котом»
Новый эпизод "Простоквашино" под названием "Матроскин Блюз" можно увидеть на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Обновлено в 04:49