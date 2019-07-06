Футбол

«Спартак» официально объявил об уходе БоккеттиNews.ru 07:19

Московский футбольный клуб «Спартак» и итальянский защитник Сальваторе Боккетти достигли договорённости о расторжении контракта. Как сообщает официальный сайт «красно-белых», трудовой договор расторгнут по соглашению сторон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается

Советский спорт10:22

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Спорт-Экспресс07:12

Вартапетов: Боккетти — один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Чемпионат10:49

Михаил Вартапетов: «Боккетти — один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

Матч ТВ09:26

«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти

ТАСС07:18

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Sports.ru07:15

Вартапетов — о Боккетти: «Один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Sport24.ru10:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
Общество

Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок

Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:22
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия

В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян

Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Спорт

Женская сборная России по баскетболу пропустит вторую Олимпиаду подряд

Обновлено в 13:25
Гаджеты

Утечка: Sony разрабатывает смартфон-свиток

Компания Sony работает над устройством, оснащённым сворачивающимся экраном в виде свитка.
Обновлено в 12:54
Экономика

АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено в 09:01
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар

Обновлено в 15:44
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Происшествия

Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали

Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву.
Обновлено в 12:06
Политика

Военнослужащим и полицейским повысят оклады

С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Баскетбол

Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова

Обновлено в 14:47
Политика

Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве — ТАСС

В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
Обновлено в 14:16
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Политика

Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси

Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 14:48
Музыка

Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»

До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Кино

В ремейке фильма «Маска» главную роль может исполнить женщина

Автор комикса о «Маске» Майк Ричардсон заявил о возможности создания ремейка популярного фильма в обновленной версии — главную роль здесь должна исполнить женщина.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт

Обновлено в 10:46
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Политика

В Иране пригрозили захватом британского танкера

Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Политика

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Культура

В новой серии «Простоквашино» Матроскин стал «мартовским котом»

Новый эпизод "Простоквашино" под названием "Матроскин Блюз" можно увидеть на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Обновлено в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное