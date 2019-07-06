Футбол

«Спартак» официально объявил об уходе БоккеттиNews.ru 07:19

Московский футбольный клуб «Спартак» и итальянский защитник Сальваторе Боккетти достигли договорённости о расторжении контракта. Как сообщает официальный сайт «красно-белых», трудовой договор расторгнут по соглашению сторон.
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Вартапетов — о Боккетти: «Один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Sport24.ru10:02

Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается

Советский спорт10:22

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Soccer.ru07:15

Михаил Вартапетов: «Боккетти — один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

Матч ТВ09:26

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Спорт-Экспресс07:12

Вартапетов: Боккетти — один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Чемпионат10:49

«Спартак» опубликовал прощальный видеоролик в честь Боккетти

Бомбардир.ру08:02
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Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Во Флориде в торговом центре произошел взрыв

В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено в 14:01
Политика

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 09:32
Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

Обновлено в 06:51
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол

Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба

Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Кино

Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

Обновлено в 14:18
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии

Обновлено вчера в 04:57
Гаджеты

Выявлено новое опасное приложение для смартфонов

Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасное приложение для смартфонов на Android.
Обновлено в 09:35
Авто

Арабский шейх собрал коллекцию гигантских автомобилей

Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян собрал коллекцию дорогих автомобилей. Некоторые из них поражают и ценой, и габаритами.
Обновлено в 10:22
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
Политика

В Иране пригрозили захватом британского танкера

Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Политика

Семьям погибших подводников передали государственные награды

Обновлено в 08:13
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Подмосковье в аварии погиб ребенок и пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали и один ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей в Подмосковье.
Обновлено в 09:35
Футбол

Нойер может уйти из «Баварии» из-за слабого состава команды

Напомним, что соглашение между "Баварией" и Нойером действует до лета 2021 года.
Обновлено в 09:56
Наука

Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте

Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Интернет

Названы правила подготовки MacBook к поездке в отпуск

Многие туристы берут с собой ноутбуки MacBook.
Обновлено в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
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