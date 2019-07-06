Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе БоккеттиNews.ru 07:19
Московский футбольный клуб «Спартак» и итальянский защитник Сальваторе Боккетти достигли договорённости о расторжении контракта. Как сообщает официальный сайт «красно-белых», трудовой договор расторгнут по соглашению сторон.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Во Флориде в торговом центре произошел взрыв
В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено в 14:01
Политика
В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 09:32
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
Обновлено в 06:51
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба
Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях
Обновлено в 14:18
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии
Обновлено вчера в 04:57
Гаджеты
Выявлено новое опасное приложение для смартфонов
Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасное приложение для смартфонов на Android.
Обновлено в 09:35
Авто
Арабский шейх собрал коллекцию гигантских автомобилей
Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян собрал коллекцию дорогих автомобилей. Некоторые из них поражают и ценой, и габаритами.
Обновлено в 10:22
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено вчера в 11:02
Политика
В Иране пригрозили захватом британского танкера
Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона
МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Политика
Семьям погибших подводников передали государственные награды
Обновлено в 08:13
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен
Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Подмосковье в аварии погиб ребенок и пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали и один ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей в Подмосковье.
Обновлено в 09:35
Футбол
Нойер может уйти из «Баварии» из-за слабого состава команды
Напомним, что соглашение между "Баварией" и Нойером действует до лета 2021 года.
Обновлено в 09:56
Наука
Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте
Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Интернет
Названы правила подготовки MacBook к поездке в отпуск
Многие туристы берут с собой ноутбуки MacBook.
Обновлено в 05:33