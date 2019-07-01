Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе БоккеттиNews.ru вчера в 07:19
Московский футбольный клуб «Спартак» и итальянский защитник Сальваторе Боккетти достигли договорённости о расторжении контракта. Как сообщает официальный сайт «красно-белых», трудовой договор расторгнут по соглашению сторон.
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Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
Иранские военные потребовали от Великобритании немедленно освободить судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию, в противном случае пригрозив захватом британского танкера.
Обновлено 05 июля в 05:46
Происшествия
Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит Луизе Хайруллиной
Обновлено вчера в 12:25
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Найдено интервью «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
Журналисты предположили, что мужчина имел в виду версию, согласно которой в момент гибели «Боинга» рядом с лайнером находился украинский штурмовик Су-25, то есть «сушка».
Обновлено вчера в 11:56
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге
Дерматолог из Университета Альберты (Канада) Роберт Гниацки предупредил, что "лечить" солнечный ожог с помощью растительного масла, молочных продуктов, лимона и других народных средств, не стоит.
Обновлено в 00:15
Политика
Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне
Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Ривалдо: «Винисиус может составить отличную связку с Азаром»
В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 31 матч во всех турнирах и забил четыре гола.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза задержали
Обновлено в 01:34
Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
Сборная ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная команда ЮАР по футболу обыграла с минимальным счетом команду Египта в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций, проходящего в Египте.
Обновлено в 00:27
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
«Не отпустили с тренировки»: Алина Загитова не приехала на «Сабантуй»
"К сожалению, Алину не отпустили с тренировки", - объяснили причину неявки фигуристки со сцены.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено вчера в 04:56
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено вчера в 11:10
Хоккей
Александров: очень рад оказаться в такой организации, как «Сент-Луис»
Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера
Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
Обновлено вчера в 08:55
Космос
«Хаббл» отследил теплый газ в системе Эты Киля
Обновлено вчера в 03:53
Политика
В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов
Например, в муниципалитете «Звездное» оппозиционерам начали отказывать в регистрации, объясняя это отсутствием необходимых документов.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны Украины
Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года.
Обновлено вчера в 04:34
Баскетбол
«Сан-Антонио» подпишет 2-летний контракт с Маркусом Моррисом
«Сан-Антонио» и свободный агент Маркус Моррис договорились о 2-летнем контракте на 20 миллионов долларов, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в твиттере.
Обновлено в 01:44
Политика
В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС
В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00