Футбол
«Спартак» одержал победу над «Уралом» благодаря голу Лукаса ФернандоProstoProSport 08:51
Футболисты московского «Спартака» нанесли поражение «Уралу» в гостевом матче 27-го тура РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой столичного клуба – 1:0. Автором единственного гола стал бразильский полузащитник Лукас Фернандо. Он поразил ворота соперника на 82-й минуте.
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