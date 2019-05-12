«Спартак» одержал победу над «Уфой» в домашнем матчеРИАМО 12:11

Ведущий борьбу за еврокубки «Спартак» встречался с «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московская команда выиграла этот матч, сообщает Газета.ru. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Встречу судил Павел Кукуян (Сочи, Россия).

«Спартак» одержал победу над «Уфой» в домашнем матче

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