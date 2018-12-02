Футбол

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в московском дерби
Газета.Ru
16:50

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в московском дерби в рамках 16-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая на арене "Открытие", завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Денис Глушаков и Луис Адриано.
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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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