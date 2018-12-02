Футбол

Спартак — Локомотив 2:1
РИА Новости
12:57

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Футболисты "Спартака" на своем поле нанесли поражение "Локомотиву" в московском дерби, которое состоялось в рамках 16-го тура чемпионата России Воскресная игра в Тушине завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
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