Футбол
«Спартак» одержал победу над «Анжи» в матче РПЛ
«Спартак» одержал победу над «Анжи» в матче РПЛТК Звездавчера в 16:15
Роланд Гиголаев
|14′
|45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
|54′
|55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
|56′
|61′
Ивелин Попов
|67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
|69′
|70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
|76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
|78′
|78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
|81′
|84′
Зе Луиш
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
24
Савичев
25
Новосельцев
3
Удалый
30
Гапон
13
Гиголаев
15
Глебов
29
Ондуа
7
Хамдамов
18
Ахъядов
10
Кацаев
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
3
Петкович
27
Ломовицкий
8
Глушаков
19
Самедов
94
Ханни
9
Зе Луиш
2 ×
7
Ананидзе
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над дагестанским «Анжи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся в дагестанском городе Каспийске и закончился со счетом 3:0. Голы забили Зе Луиш (45, пен.), Луис Адриано (55, пен.) и Зе Луиш (84).
ТК Звездавчера в 16:15
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Зе Луиш сделал дубль и вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ с 7-ю голами
Sports.ruвчера в 13:50
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