Футбол

«Спартак» одержал победу над «Анжи» в матче РПЛ
ТК Звезда
вчера в 16:15

Анжи — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
Роланд Гиголаев
14′
45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
54′
55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
56′
61′
Ивелин Попов
67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
69′
70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
78′
78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
81′
84′
Зе Луиш
Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над дагестанским «Анжи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся в дагестанском городе Каспийске и закончился со счетом 3:0. Голы забили Зе Луиш (45, пен.), Луис Адриано (55, пен.) и Зе Луиш (84).
ТК Звездавчера в 16:15

Подробнее о событии

«Спартак» показал раздевалку после разгрома «Анжи» в Каспийске

Sportbox.RU01:22

«Спартак» показал раздевалку после разгрома «Анжи» в Каспийске

Матч ТВ01:22

Великолепная голевая передача Джано – в видеообзоре матча «Анжи» – «Спартак»

Чемпионатвчера в 16:53

Дубль Зе Луиша помог «Спартаку» разгромить «Анжи»

Газета.Ruвчера в 13:54

«Спартак» в гостях разгромил «Анжи» благодаря голам Зе Луиша и Адриано

Советский спортвчера в 13:54

«Спартак» в большинстве разгромил «Анжи», забив два пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 13:53

Зе Луиш сделал дубль и вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ с 7-ю голами

Sports.ruвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Футбол

Бекао может пропустить матч с «Реалом» из-за выявленного повреждения

Защитник ЦСКА Родриго Бекао полетит на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", однако может не сыграть из-за выявленного после медицинского обследования повреждения.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Динамо» разгромило дома «Урал» в матче РПЛ

Обновлено в 07:54
Футбол

Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньолы", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:16
Футбол

«Челси» расследует эпизод с выкриками фаната в адрес Стерлинга

"Челси" планирует расследовать эпизод с выкриками фаната в адрес вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в субботнем матче, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:12
Футбол

Фарфан: сделаю всё для победы в матче с «Шальке»

Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1) и поделился ожиданиями от заключительной игры группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».
Обновлено в 06:37
Футбол

Глушаков обратился к болельщикам после победы над «Анжи»

Обновлено в 03:17
Футбол

«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.
Обновлено в 07:46
Футбол

«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов

По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 06:55
Футбол

Василий Березуцкий: «ЦСКА предлагал тренировать детей»

Обновлено в 06:31
Футбол

«Интер» может заплатить за Озила 28 млн евро

Сообщается, что сумма трансфера может составить 28 миллионов евро.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время матча с «Байером»

Позже выяснилось, что во время столкновения Люте откусил часть языка. Вратарь сказал, что укус был настолько сильным, что он сломал зуб.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Лацио» в компенсированное время матча упустил победу над «Сампдорией»

В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Аталанты, а Сампдория дома встретится с Парму.
Обновлено в 02:12
Футбол

Анчелотти пообещал не «парковать автобус» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти пообещал, что его команда не будет играть в закрытый футбол в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 07:32
Футбол

Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»

Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 06:14
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное