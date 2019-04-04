Футбол

«Спартак» оценили в миллиард евроLenta.ru 13:31

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун заявил, что стоимость клуба достигает миллиарда евро. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу». Федун подтвердил, что желающему купить московский клуб придется заплатить сумму, достигающую 1,1-1,2 миллиарда евро.
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Руководство «Спартака» оценило клуб в миллиард евро

Взгляд.ру15:14

Федун назвал цену «Спартака»

Газета.Ru14:01

Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»

Спорт-Экспресс14:00

«Спартак» оценили в миллиард евро

Lenta.ru13:31

Андрей Федун: «„Спартак“ стоит не меньше миллиарда евро»

Евро-футбол.ру13:20

Руководство футбольного «Спартака» назвало цену клуба для покупателей

РБК13:55

Федун: «Хотите купить „Спартак“? Платите миллиард»

Sport.ru13:59
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Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Армия и оружие

Военные самолёты РФ выполнили плановый полёт над Баренцевым морем

Российские самолёты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Авто

Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»

Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).
Обновлено в 07:22
Политика

Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии

НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Политика

Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Обновлено вчера в 18:08
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Гаджеты

В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

Обновлено в 15:09
Футбол

Каррера: был готов возглавить «Ювентус»

Обновлено в 15:57
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться.
Обновлено в 05:00
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Наука

Древние четвероногие киты когда-то бродили по суше и морю

Новое исследование сообщает об открытии в Перу совершенно нового вида предков китов, которые освоили землю и море.
Обновлено в 11:23
Общество

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Футбол

Зинченко рассказал о своей травме

Обновлено в 12:47
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Политика

Европарламент согласовал поправки в газовую директиву

В четверг, 4 апреля, Европарламент сообщил об утверждении обновленной версии газовой директивы (2009/73/EC).
Обновлено в 15:43
Наука

Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц

Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Политика

ЕСПЧ коммуницировал жалобу против России родственников погибших в авиакатастрофе МН17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы против России родственников людей, находивщихся на борту рейса Малайзийских авиалиний MH17 и погибших при падении самолета, сбитого над территорией восточной Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено в 11:23
Театры

Сухоруков сломал руку во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Общество

Стартап не выдержал автобусов

В свою очередь, «Фри Сити» заявляет о готовности обеспечить Wi-Fi лишь на 35% городских автобусов из-за нехватки средств.
Обновлено в 14:52
Политика

Трамп встретится с вице-премьером КНР 4 апреля

В четверг, 4 апреля, президент США Дональд Трамп примет в белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ для проведения очередного этапа торговых переговоров.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

Обновлено в 12:28
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Политика

Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Обновлено в 15:06
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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