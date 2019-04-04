Футбол
«Спартак» оценили в миллиард евроLenta.ru 13:31
Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун заявил, что стоимость клуба достигает миллиарда евро. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу». Федун подтвердил, что желающему купить московский клуб придется заплатить сумму, достигающую 1,1-1,2 миллиарда евро.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Военные самолёты РФ выполнили плановый полёт над Баренцевым морем
Российские самолёты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Авто
Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»
Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).
Обновлено в 07:22
Политика
Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии
НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Политика
Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
Обновлено в 15:09
Футбол
Каррера: был готов возглавить «Ювентус»
Обновлено в 15:57
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться.
Обновлено в 05:00
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Наука
Древние четвероногие киты когда-то бродили по суше и морю
Новое исследование сообщает об открытии в Перу совершенно нового вида предков китов, которые освоили землю и море.
Обновлено в 11:23
Общество
В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем
Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Футбол
Зинченко рассказал о своей травме
Обновлено в 12:47
Политика
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Политика
Европарламент согласовал поправки в газовую директиву
В четверг, 4 апреля, Европарламент сообщил об утверждении обновленной версии газовой директивы (2009/73/EC).
Обновлено в 15:43
Наука
Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц
Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Политика
ЕСПЧ коммуницировал жалобу против России родственников погибших в авиакатастрофе МН17
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы против России родственников людей, находивщихся на борту рейса Малайзийских авиалиний MH17 и погибших при падении самолета, сбитого над территорией восточной Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено в 11:23
Театры
Сухоруков сломал руку во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Общество
Стартап не выдержал автобусов
В свою очередь, «Фри Сити» заявляет о готовности обеспечить Wi-Fi лишь на 35% городских автобусов из-за нехватки средств.
Обновлено в 14:52
Политика
Трамп встретится с вице-премьером КНР 4 апреля
В четверг, 4 апреля, президент США Дональд Трамп примет в белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ для проведения очередного этапа торговых переговоров.
Обновлено в 03:38
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Политика
Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Обновлено в 15:06