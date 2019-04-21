Олег Кононов: «Если трибуны свистят, значит, мы не так играем»Спорт-Экспресс 15:20

Выпустили более быстрого Саркисова, в расчете на то, что его найдут передачей. Но, к сожалению, ровно через минуту Саркисов получил травму, и более 20 минут нам пришлось играть в меньшинстве.

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Олег Кононов: «Если трибуны свистят, значит, мы не так играем»

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Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Шоу-бизнес Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской Как сообщалось, Елена Зеленская во многом разработала образ учителя Голобородько, ставшего президентом Украины, в сериале «Слуга народа».

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