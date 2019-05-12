«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛRT на русском 11:28

Московский «Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

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