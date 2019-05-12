Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛRT на русском 11:28

Спартак — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
11′
Роман Зобнин
39′
42′
Сильвестр Игбоун
45′+1′
Каталин Карп
62′
Ондрей Ванек
Андрес Вомбергар
Зе Луиш
Луис Адриано
71′
77′
Оливье Тилль
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
80′
85′
Боян Йокич
Ловро Бизяк
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
86′
90′
Дмитрий Сысуев
Павел Аликин
Московский «Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Зе Луиша принес «Спартаку» домашнюю победу над «Уфой»

Советский спорт11:26

«Брат» Глушаков, удивление Кононова и анти-Fan ID. Лучшие фото победы «Спартака»

Чемпионат13:18

Молодой, но не дерзкий: «Спартак» прошел Евсеева

Спорт-Экспресс12:00

«Спартак» обыграл «Уфу» и поднялся на 4-е место в РПЛ

Sport24.ru11:27

Зе Луиш установил новый личный рекорд

Sport.ru10:58

«Спартак» обыграл «Уфу» и поднялся на 4-е место. У ЦСКА матч в запасе

Sports.ru11:27

Никита Симонян: «Неважно, как играл „Спартак“, главное – три очка»

Матч ТВ13:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Футбол

«Зенит» обновил рекорд посещаемости домашних матчей

Обновлено в 13:36
Происшествия

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

Обновлено в 12:28
Автоспорт

Квят: к сожалению, на пит-стопе не были готовы шины

Обновлено в 13:08
Общество

В МВД по Мордовии оправдались за одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

Обновлено в 13:19
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым

В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Экономика

Имущество Экопромбанка выставлено на торги

Конкурсный управляющий ОАО АКБ "Экопромбанк" объявил торги.
Обновлено в 05:17
Спорт

Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram выложила видео, которое взбудоражило множество болельщиков спортсменки.
Обновлено в 05:00
Авто

Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире

Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых уродливых машин в мире.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Ростове приставы обязали женщину выплатить 140 млн рублей из пенсии

В Ростовской области судебные приставы обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей за счёт своей пенсии.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов

В Татарстане тепловоз и пять порожних вагонов сошли с рельсов при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:14
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли верующих в церкви

Неизвестные ворвались в помещение в начале службы и открыли огонь по верующим.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13
Общество

В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко

В Москве состоялся мотозаезд в память о журналисте Сергее Доренко. Он стартовал от редакции радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 09:42
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".
Обновлено в 12:57
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Общество

Большинство россиян, готовых переехать в поисках работы, выбирают Петербург

Как выяснили аналитики компании Hays, треть жителей России готовы на переезд в другой город ради хорошей работы.
Обновлено в 12:10
Политика

Эквадор передаст США личные вещи Ассанжа

Власти Эквадора намерены передать США личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Великобритании.
Обновлено в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное