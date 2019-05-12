Футбол

Спартак — Уфа 1:0Вести.Ru 11:26

Спартак — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
11′
Роман Зобнин
39′
42′
Сильвестр Игбоун
45′+1′
Каталин Карп
62′
Ондрей Ванек
Андрес Вомбергар
Зе Луиш
Луис Адриано
71′
77′
Оливье Тилль
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
80′
85′
Боян Йокич
Ловро Бизяк
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
86′
90′
Дмитрий Сысуев
Павел Аликин
Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу". Команда Олега Кононова сумела добиться победы со счетом 1:0 и переместилась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы отличились на 11-й минуте первого тайма.
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