Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛRT на русском 11:28
Зе Луиш
|11′
Роман Зобнин
|39′
|42′
Сильвестр Игбоун
|45′+1′
Каталин Карп
|62′
Ондрей Ванек
Андрес Вомбергар
Зе Луиш
Луис Адриано
|71′
|77′
Оливье Тилль
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
|80′
|85′
Боян Йокич
Ловро Бизяк
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
|86′
|90′
Дмитрий Сысуев
Павел Аликин
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
37
Мелкадзе
54
Умяров
11
Фернандо
47
Зобнин
15
Глушенков
12
Адриано
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
11
Бизяк
56
Круговой
32
Вомбергар
29
Тилль
8
Карп
3
Аликин
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Московский «Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Здоровье
Один из известнейших военных госпиталей Москвы отмечает 100-летие
ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации 17 мая готовится отметить свое столетие.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»
В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон".
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Сергей Доренко знал о своем диагнозе
Обновлено в 04:59
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом море
Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море.
Обновлено в 10:33
Футбол
Кононов: «Спартак» был по всем показателям выше «Уфы»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0).
Обновлено в 12:08
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала во время приседаний
Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой показала снимок из «нехорошей» квартиры певицы
Директор Юлии Началовой показала снимок, сделанный в «нехорошей» квартире покойной певицы.
Обновлено в 08:48
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено в 06:46
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Музыка
Джамала устроила склоку с Веркой Сердючкой перед «Евровидением»
Джамала прокомментировала выбор организаторов "Евровидения-2019" пригласить на конкурс Верку Сердючку.
Обновлено в 08:34
Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
Обновлено в 04:16
Происшествия
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия получила документ о том, что следственные действия, из-за которых отменили прощание с журналистом, проводятся по заявлению, поданному в полицию его дочерьми.
Обновлено в 10:30
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Спорт
Умер олимпийский чемпион по велоспорту на треке Виктор Манаков
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США
Источники в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он не является "врагом Америки" и не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено в 10:55
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Автоспорт
Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Испании
Обновлено в 11:07
Футбол
Хавьер Эрнандес радикально сменил имидж
Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес появился на публике с новой прической.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49