Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛRT на русском 11:28

Спартак — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
11′
Роман Зобнин
39′
42′
Сильвестр Игбоун
45′+1′
Каталин Карп
62′
Ондрей Ванек
Андрес Вомбергар
Зе Луиш
Луис Адриано
71′
77′
Оливье Тилль
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
80′
85′
Боян Йокич
Ловро Бизяк
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
86′
90′
Дмитрий Сысуев
Павел Аликин
Московский «Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
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