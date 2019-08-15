Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыРИА Новости 14:40
|7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
|48′
Эсекиэль Понсе
|50′
Андре Шюррле
|58′
|62′
Никки Хавенар
|63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
|70′
|71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
|76′
|78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
|88′
|89′
Крис Каблан
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
49
Ананидзе
7
Гулиев
37
Мелкадзе
19
Понсе
25
Мельгарехо
1
Фаивре
31
Глярнер
5
Хавенар
37
Саланович
9
Манси
20
Каблан
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
7
Кастроман
13
Рапп
Тун
Расстановка 4‑4‑2
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Волейбол
В Москве пройдёт этап мирового тура по пляжному волейболу
Соревнования в рамках этапа мирового тура по пляжному волейболу начнутся в Москве 14 августа.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Экономика
Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте
В свою очередь, два источника, близких к Сбербанку, сообщили Reuters, что крупнейший банк страны постепенно конвертировал на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.
Обновлено в 14:05
Политика
Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа
Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Первые пассажиры аварийно севшего А321 прибыли в Крым
Пассажиры, находившиеся на борту самолета «Уральских авиалиний», который аварийно сел в Подмосковье, начали прибывать в Крым.
Обновлено в 13:55
Музыка
Сукачев рассказал о записи нового альбома
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
Обновлено в 04:56
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Интернет
В «Антивирусе Касперского» обнаружили уязвимость
Редактор немецкого журнала Рональд Айкенберг во время тестирования "Антивируса Касперского" выяснил, что он уязвим и небезопасен.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Теннис
Медведев обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Добавим, что в финала турнира Медведев встретится либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с соотечественником Андреем Рублевым.
Обновлено в 15:08
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
Обновлено в 14:11
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Ужесточить требования к желающим подняться на Эверест решила спецкомиссия, сформированная правительством Непала после неудачного альпинистского сезона.
Обновлено в 13:03
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила сына
Со своим нынешним супругом и отцом ребенка — 38-летним бизнесменом Артемом Илясовым — актриса впервые появилась на публике на фестивале «Кинотавр».
Обновлено в 11:50
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Футбол
Полузащитник «Монако» может перейти в ЦСКА
В Монако Бенассер перешел летом 2016 года из Нанси за 3 миллиона евро.
Обновлено в 16:16
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Политика
Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Шипачев назначен капитаном московского «Динамо»
Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что нападающий Вадим Шипачев назначен капитаном команды в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:28