Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги ЕвропыВести.Ru 16:45

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

«Спартак» поборется с «Брагой» за выход в групповой раунд Лиги Европы

Soccer.ru16:41

Стал известен соперник «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы

Sport.ru16:59

«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой турнир Лиги Европы

Спорт-Экспресс16:37

Лоренсо Мельгарехо: «Впереди „Брага“, будет тяжело. „Спартаку“ нужна только победа»

Sports.ru16:49

«Спартак» узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

Матч ТВ16:43

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

Чемпионат16:44

Соперником «Спартака» в раунде плей-офф Лиги Европы стала «Брага»

Sport24.ru16:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом

Обновлено в 16:59
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Полиция задержала устроившего стрельбу в Котельниках

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в городе Котельники Московской области.
Обновлено в 13:17
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Экономика

Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года

Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
Обновлено в 01:51
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

Обновлено в 14:39
Происшествия

Greenpeace отреагировал на выброс радиационного йода в Норвегии

Обновлено в 11:29
Происшествия

Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков

Обновлено в 14:39
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Общество

В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter

На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Футбол

Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»

Футболист «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время может стать игроком итальянского «Сассуоло», сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 06:14
Здоровье

Врач назвал убивающие раковые клетки продукты

Обновлено в 08:51
Культура

Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено вчера в 15:11
Интернет

В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость

Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Кино

«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году

Превосходство Walt Disney в мировом прокате над другими голливудскими мейджорами в 2019 году оказалось столь внушительным, что, даже если бы компания заработала в два раза меньше, она все равно оказалась бы впереди ближайшего конкурента - Warner Bros.Будет ли студия Pixar снимать пятую часть "Истории игрушек", пока неизвестно.
Обновлено в 16:39
Здоровье

Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась фальсификатом

В «черный список» молокоперерабатывающих предприятий Брянской области, заменявших молочное сырье растительным компонентом, попали 12 производителей.
Обновлено в 10:58
Кино

Тарантино оценил отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel

Обновлено в 15:08
Космос

ВВС США сообщили о взрыве в космосе

В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Политика

«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Футбол

«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ

Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире

Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за инцидента с самолетом

"Работа аэропорта временно остановлена", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter. Все пассажиры и экипаж покинули самолет.
Обновлено в 03:50
Политика

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами

В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Кино

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»

Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
Обновлено в 04:48
Политика

СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу

Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
Экономика

В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков

Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Кино

Том Хиддлстон пообещал изменить Локи в новом сериале

Исполнитель роли Локи в кинематографической вселенной Marvel Том Хиддлстон рассказал о том, как он намерен работать над образом своего персонажа в предстоящем мини-сериале.
Обновлено в 14:49
Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное