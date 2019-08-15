Московский "Спартак" обыграл "Тун" со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и прошел в следующий этап турнира. Первый гол встречи забил крайний защитник швейцарского клуба Стивен Гларнер в самом начале противостояния.

«Спартак» обыграл «Тун» и прошел в следующий раунд Лиги Европы

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