Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче первого тура молодежного первенства РоссииРИА Новости 11:36
Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых", единственный гол на 76-й минуте забил Максим Калачевский.
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Происшествия
В Лондоне нашли мертвой 17-летнюю скрипачку из России
В Лондоне обнаружили тело 17-летней Кати Цукановой.
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Обновлено в 08:58
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Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова
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Политика
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Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
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Экономика
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