Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче первого тура молодежного первенства РоссииРИА Новости 11:36

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Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых", единственный гол на 76-й минуте забил Максим Калачевский.
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«Спартак» обыграл «Сочи» в молодежном первенстве

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