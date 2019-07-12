Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых", единственный гол на 76-й минуте забил Максим Калачевский.

Политика Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2» В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Футбол «Генк» объявил о переходе Яниса Хаджи, которым интересовался «Спартак» Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перешел в бельгийский «Генк». Новый клуб 20-летнего хавбека уже подтвердил трансфер игрока.

Экономика Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Политика Медведев поддерживает уголовную ответственность за механики на торгах Сегодня в Севастополе состоялось совещание по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, в ходе которого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в пользу уголовной ответственности за махинации на торгах по государственным контрактам.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага» Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.

Общество Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Мария Порошина показала фигуру в купальнике через полгода после родов Одной из самых ярких звезд была Мария Порошина, которая приехала на Черное море с тремя дочками и маленьким сыном Андреем Любое появление этой артистки приковывало к себе внимание.

Футбол Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале.

Политика В Кремле опровергли сообщения о связях России с партией Сальвини В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Общество Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Общество «Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений «Сибирская генерирующая компания» запретила проход и нахождение на берегу искусственного озера с бирюзовой водой на окраине города.

Футбол Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.

Политика НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Авто В России отзывают 3 автомобиля Porsche Компания Porsche отзывает из-за проблем с подушками безопасности 3 автомобиля 718 Cayman и 911.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова 20 лет планировала поездку с детьми в США Как рассказала Меньшова в инстаграме, поездку она планировала 20 лет и смогла осуществить, когда дети выросли.

Происшествия Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.

Происшествия Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).

Экономика Власти Подмосковья обсудили с торгпредами России перспективы развития Объем несырьевого экспорта в Подмосковье по итогам 2018 года превысил 6,9 миллиарда долларов, заявил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов на встрече с главами торговых представительств России в иностранных государствах.

Футбол Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.