Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче первого тура молодежного первенства РоссииРИА Новости 11:36
Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых", единственный гол на 76-й минуте забил Максим Калачевский.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
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Происшествия
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Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
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