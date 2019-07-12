Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче первого тура молодежного первенства РоссииРИА Новости 11:36

1 фото
Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых", единственный гол на 76-й минуте забил Максим Калачевский.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» обыграл «Сочи» в молодежном первенстве

Sport24.ru10:55

Молодежка «Спартака» обыграла «Сочи»

Советский спорт11:20

Молодёжка «Сочи» в своём первом матче проиграла «Спартаку»

Евро-футбол.ру10:58

«Спартак» с победы стартовал в молодежном первенстве

Матч ТВ11:00

«Спартак» с победы стартовал в молодежном первенстве

Sportbox.RU11:00

Молодежка «Спартака» обыграла «Сочи» на старте сезона

Спорт-Экспресс11:00

«Спартак» обыграл «Сочи» в 1-м туре молодёжного первенства России

Чемпионат11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что «сибирские Мальдивы» просла в или Новосиби рск на весь мир.
Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Авто

В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга»

На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».
Обновлено в 09:03
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено в 04:29
Космос

Китайские ученые уверены, что новая технология позволит им покорить дальний космос

В китайской Академии технологий ракет-носителей уверены, что прорывная технология позволит упростить амбициозные планы Поднебесной в покорении Луны, Марса и дальнего космоса.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Политика

Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Энергетика

Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:40
Недвижимость

Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет

В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Кино

Российскую короткометражку признали лучшей на фестивале в Вене

Российский актер Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.
Обновлено в 11:20
Футбол

Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
Обновлено в 13:09
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол

Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и московского "Динамо" на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова во время репетиции получила травму стопы

Анастасия Волочкова в одной из последних публикаций в Instagram призналась, что во время репетиции получила травму стопы.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Экономика

В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%

Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).
Обновлено в 11:17
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное