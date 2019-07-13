Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:0.

Путешествия Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.

Технологии Китайские абитуриенты получили необычные письма о зачислении в вузы Китайские вузы начали отправлять абитуриентам средних школ извещения о зачислении, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Политика Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Культура «Таврида» передала крымскому музею отреставрированные артефакты 9–10 веков В рамках форума молодых деятелей культуры «Таврида 5.0» художники отреставрировали и передали артефакты музею-заповеднику «Судакская крепость».

Футбол Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам» Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.

Космос Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.

Футбол Селюк: многие клубы позавидуют не бедному «Сочи» Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал прошедший матч 1 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" с московским "Спартаком" в интервью Sport24.

Кино Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос".

Здоровье В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.

Политика Зеленский потребовал вернуть Украине осужденного в Италии военного Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.

Армия и оружие Бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии Бомба взорвалась на пути следования российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Немецкое СМИ назвало покупку С-400 Турцией «точкой невозврата» Немецкое издание Welt 13 июля сообщило, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать «точкой невозврата».

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.

Происшествия На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».

Спорт Мужская сборная России по регби-7 пропустит ОИ-2020 Мужская сборная России по регби-7 потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Политика Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.

Политика США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Спорт Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.