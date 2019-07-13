Футбол
Федун отреагировал на победу «Спартака» в первом туре РПЛRT на русском вчера в 14:48
Александр Ломовицкий
|14′
|42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
|56′
|58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
|61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
|65′
|67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
|68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
|72′
Луис Адриано
|76′
|76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
|79′
Самуэль Жиго
|90′+3′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
22
Игнатов
11
Фернандо
19
Понсе
37
Мелкадзе
12
Заболотный
13
Кудряшов
25
Новосельцев
45
Миладинович
34
Маргасов
55
Казаев
15
Цаллагов
7
Песегов
11
Обухов
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу своей команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Неназначенный пенальти и гол на 93-й минуте — в обзоре матча «Спартак» — «Сочи»
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