Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» во втором туре молодежного ЧРРИА Новости 12:58
Футболисты московского "Спартака" обыграли на выезде "Ростов" в матче второго тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в пятницу в Ростове-на-Дону, завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1.
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Общество
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Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
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В конгрессе США провели обряд изгнания духов
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Отправляющийся на МКС итальянский астронавт Лука Пармитано назвал лысину козырем кандидата в космонавты.
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Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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