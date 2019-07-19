Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» во втором туре молодежного ЧРРИА Новости 12:58

Футболисты московского "Спартака" обыграли на выезде "Ростов" в матче второго тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в пятницу в Ростове-на-Дону, завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1.
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«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства

Sport24.ru12:53

ФК «Ростов» встретился со «Спартаком» в молодежном первенстве

161.ru14:18

«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России

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«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежных команд

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Молодежка «Спартака» победила «Ростов»

Спорт-Экспресс12:59

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства

Чемпионат12:57

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежных команд

Sportbox.RU13:02
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