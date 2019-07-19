Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве РоссииСоветский спорт 12:51

Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд. Спартак на выезде обыграл Ростов 3:1. У победителей отличились Михаил Калачевский (35-я минута, пенальти), Иван Репях (83-я) и Святослав Кожедуб (89-я).
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«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства

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