Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве РоссииСоветский спорт 12:51
Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд. Спартак на выезде обыграл Ростов 3:1. У победителей отличились Михаил Калачевский (35-я минута, пенальти), Иван Репях (83-я) и Святослав Кожедуб (89-я).
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