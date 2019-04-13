Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства РоссииСоветский спорт 09:47
Московский Спартак одержал победу над Ростовом в гостевом матче 23-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Автором единственного мяча стал Данила Прошляков.
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Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
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«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
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Общество
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Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
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Обновлено в 16:14
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Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом
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Обновлено в 11:00
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Акционеры Facebook требуют убрать Цукерберга с поста главы правления
Акционеры Facebook требуют убрать основателя сети Facebook Марка Цукерберга с поста главы правления.
Обновлено в 19:42
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
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Обновлено в 18:17
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Александр Толмацкий резко высказался о вдове Децла
Дедушка, который много лет не общался с внуком, нашел с ним общий язык.
Обновлено в 20:00
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Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес
Обновлено в 18:00
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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
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В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР
Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
Ливан обвинил Израиль во вторжении в воздушное пространство
Власти Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Авто
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Общество
Астрологический прогноз на 15 - 21 апреля для всех знаков зодиака
Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
Обновлено в 05:30
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32