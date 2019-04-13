Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства РоссииСоветский спорт 09:47
Московский Спартак одержал победу над Ростовом в гостевом матче 23-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Автором единственного мяча стал Данила Прошляков.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
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Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
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Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей
Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:00
Игры
Shenmue 3: что ни делает герой, всё идёт ему на пользу
Любые виды деятельности, которыми занимается герой игры Рё, попадают в его книгу навыков.
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Гостям клуба «Резонанс» рассказали о пользе здорового питания
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Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order
Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.
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По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Космос
В Роскосмосе назвали возможные имена для кораблей «Федерация»
«В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"», - сказали РИА Новости в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 21:33
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Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне
Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Авто
«Девушка ездила!»: Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке автомобиля у женщины
Обновлено в 14:02
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели
«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
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Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР
Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
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Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини
Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Волочкова назвала критикующих ее россиян ущербными
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Обновлено в 04:23
Космос
В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября
Директор программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри подтвердил РИА Новости, что первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Брата экс-главы УВД Махачкалы заподозрили в покушениях на полицейских
Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане полковника полиции Зиявудина Ашикова, брата подозреваемого в содействии террористам экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.
Обновлено в 12:47
Авто
Первая LADA Vesta с вариатором замечена на тестах в Тольятти
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено вчера в 17:27