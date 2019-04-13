Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства РоссииСоветский спорт 09:47

Ростов — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Московский Спартак одержал победу над Ростовом в гостевом матче 23-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Автором единственного мяча стал Данила Прошляков.
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«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства России

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