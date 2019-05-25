Футбол
«Спартак» обыграл «Оренбург» в молодежном чемпионате РоссииREGNUM 08:47
Московский футбольный клуб «Спартак» нанес поражение футболистам «Оренбурга» в матче 30-го, заключительного тура молодежного футбольного первенства России по футболу. Игра, проходившая на поле оренбургского стадиона «Газовик», закончилась победой гостей со счетом 2:0.
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Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 13:30
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Спорт
Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии
В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Общество
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Кино
«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты»
Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая
Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".
Обновлено в 05:48
Политика
Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой
Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Хоккей
Кошмар. Финляндия уничтожила российскую мечту
Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Финляндии – 0:1 Чемпионат мира-2019.
Обновлено в 11:35
Хоккей
Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией
Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова предстала в образе аристократичной дамы
Знаменитая балерина поделилась снимком, где позирует в образе благородной дамы.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Третьяк назвал игру финнов четкой и цепкой, и сказал, что россияне боролись до конца Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России высказался о выступлении сборной России против финнов в полуфинале чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 14:32
Игры
Вышел геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood
Bethesda выпустила геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood.
Обновлено в 13:37
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик
В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.
Обновлено в 11:09
Футбол
«ПСЖ» может продать Паредеса летом
Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Музыка
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Телеведущий высказал свое мнение в эфире телешоу «Вечерний Ургант».
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье
Всемирный день щитовидной железы отметят эндокринологи Тюмени
Акция «Щитовидная железа - защита от опасностей» пройдет с 9 до 14 часов 25 мая в КДЦ «Эндос».
Обновлено в 00:14