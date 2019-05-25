Футбол
«Спартак» обыграл «Оренбург» в молодежном чемпионате РоссииREGNUM 08:47
Московский футбольный клуб «Спартак» нанес поражение футболистам «Оренбурга» в матче 30-го, заключительного тура молодежного футбольного первенства России по футболу. Игра, проходившая на поле оренбургского стадиона «Газовик», закончилась победой гостей со счетом 2:0.
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Футбол
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Шоу-бизнес
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Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
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«Чтобы спастись, человечеству нужно искать не живых инопланетян, а мертвых»
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Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
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В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
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