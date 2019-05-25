Футбол

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 08:03

Оренбург — Спартак
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 29-й минуте счёт открыл полузащитник «Спартака» Иван Репях.
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