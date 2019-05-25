Футбол
«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 08:03
В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 29-й минуте счёт открыл полузащитник «Спартака» Иван Репях.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Общество
Во Владивостоке выпускники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Порошенко обрадовался решению Международного трибунала
Бывший глава Украины Петр Порошенко обрадовался, когда узнал о решении, вынесенным Международным морским трибуналом по делу украинских моряков.
Обновлено в 08:40
Политика
Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране
Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (2-й период)
Обновлено в 08:28
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю
Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Тарасов купил иномарку в кредит
Обновлено в 09:38
Политика
Кличко припомнил Зеленскому старые обиды
Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:27
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей
Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе
Обновлено в 08:25
Общество
Учительницу русского языка попросили перестать калечить души детей
В Махачкале мать одиннадцатиклассника раскритиковала учительницу русского языка на последнем звонке.
Обновлено в 09:45
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе
В эфире французского телеканала BFMTV показали кадры, на которых запечатлен возможный виновник взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
Самолёты Ан-32 ВВС Индии переводят на биотопливо
В Министерстве обороны Индии заявили, что использование биотоплива для полетов военно-транспортных самолетов ВВС Индии позволит сэкономить на ископаемых видах топлива, которыми страна не богата.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Нижнем Новгороде возбудили дело после наезда машины на остановку
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после наезда автомобиля на остановку, водителя задержали.
Обновлено в 09:21
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Культура
Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»
Многие пользователи сочли, что признание всех участников победителями проекта – это самое справедливое решение; в частности, телеведущий Максим Галкин сказал на видео, опубликованном в Instagram, что он «невероятно растроган таким финалом» и хочет «поздравить победителей».
Обновлено в 04:28
Наука
В Англии нашли боевой кельтский щит, созданный до нашей эры
Археологи обнаружили на поле Лестершира (Центральная Англия) древний кельтский щит, который оказался выполнен по уникальной технологии.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве около памятника Булату Окуджаве на Арбате задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая стояла в одиночном пикете в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий
Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери
Обновлено в 09:22
Футбол
«Зенит» предложил Жиркову новый контракт
Петербургский ФК "Зенит" предложил футболисту Юрию Жиркову заключить новый контракт. Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24.
Обновлено в 06:09