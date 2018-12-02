"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в московском дерби в рамках 16-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая на арене "Открытие", завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Денис Глушаков и Луис Адриано.

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в московском дерби

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