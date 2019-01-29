Футбол

«Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл «Кубок Матч Премьер»LiveSport.ru 13:50

Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 3-го тура «Кубка Матч Премьер» и стал победителем предсезонного турнира. Красно-белые открыли счет уже на первой минуте. Зе Луиш сделал передачу вразрез, Айртон выскочил один на один и пробил низом — Гилерме ногой парировал.
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