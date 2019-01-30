Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и завоевал Фонбет Кубок Матч ПремьерLenta.ru 13:49
В концовке встречи дубль оформил Зе Луиш, сделав счет 4:0 в пользу «Спартака». Турнир Фонбет Кубок Матч Премьер прошел в Катаре с 21 по 29 января. В нем приняли участие четыре клуба Российской премьер-лиги: «Локомотив», «Спартак», «Ростов» и «Зенит».
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Политика
Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем
Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Поправку подготовила и внесла на рассмотрение лейборист Иветта Купер.
Обновлено в 19:24
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Гаджеты
В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства
Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Политика
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны
Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.
Обновлено в 19:02
Единоборства
Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором
Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
Авто
Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Происшествия
NBC: неизвестные напали на актера Джусси Смоллетта в Чикаго
Актер телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) Джусси Смоллетт госпитализирован после того, как неизвестные напали на него на одной из улиц в Чикаго (штат Иллинойс).
Обновлено в 17:54
Авто
Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей
Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Технологии
Система быстрых платежей заработает в магазинах в августе 2019 года
Россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах в августе 2019 года, когда начнутся первые тесты в торговых сетях.
Обновлено в 18:07
Музыка
Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм
Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.
Обновлено в 19:29
Экономика
Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли
The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
Обновлено в 17:43
Наука
Геологи определили возраст твердого ядра в центре Земли
Обновлено в 01:58
Происшествия
С телефонов Сбербанка позвонили мошенники
По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено в 17:43
Общество
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 06:03
Общество
Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».
Обновлено в 11:38
Спорт
Владимир Крамник объявил о завершении карьеры
Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:12
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Политика
Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины
Синод Православной церкви в Америке не признал так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
Обновлено в 18:59
Наука
В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля
Ранее сообщалось, что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад.
Обновлено в 07:53
Кино
Уроженец Петербурга получил «Порно-Оскар»
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали об интересе девушек к службе в армии
Начальник управления Минобороны России по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова в интервью газете «Красная звезда» заявила об интересе россиянок к службе в армии.
Обновлено в 19:31
Путешествия
Власти Гоа введут штраф за употребление алкоголя на пляже
19 января стало известно, что власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который составит $10.
Обновлено в 16:50
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20