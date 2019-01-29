Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и завоевал Фонбет Кубок Матч ПремьерLenta.ru вчера в 13:49
В концовке встречи дубль оформил Зе Луиш, сделав счет 4:0 в пользу «Спартака». Турнир Фонбет Кубок Матч Премьер прошел в Катаре с 21 по 29 января. В нем приняли участие четыре клуба Российской премьер-лиги: «Локомотив», «Спартак», «Ростов» и «Зенит».
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Sports.ruвчера в 15:37
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