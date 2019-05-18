Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 14:04

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
18′
Зе Луиш
Виталий Денисов
38′
38′
Луис Адриано
Сергей Рыжиков
43′
44′
Лоренсо Мельгарехо
47′
Илья Гапонов
48′
Роман Зобнин
50′
Лоренсо Мельгарехо
Павел Яковлев
Пол Антон
59′
73′
Луис Адриано
Александр Ташаев
Виталий Денисов
Владимир Полуяхтов
82′
Тарас Бурлак
83′
85′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
88′
Фернандо
90′
Фернандо
Наиль Умяров
90′+7′
Аяз Гулиев
Футболисты самарских «Крыльев Советов» проиграли московскому «Спартаку» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы забили: Зе Луиш (18; пен.), Лоренсо Мельгарехо (51) — Тарас Бурлак (83).
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