Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» благодаря голам Рассказова и ГулиеваЧемпионат 13:57

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
В матче 24-го тура чемпионата России московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов. Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма.
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