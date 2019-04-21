Футбол

«Спартак» в большинстве победил «Енисей»Свободная Пресса 14:07

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
В заключительном матче 24 тура чемпионата России московский «Спартак» в родных стенах переиграл красноярский «Енисей». «Красно-белые» одержали победу со счётом 2:0. При этом стоит отметить, что с 60-й минуты матча сибирский клуб играл в меньшинстве после травмы одного из своих игроков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за «Спартак»

Советский спорт18:50

Кошмар Аленичева и прогресс Рассказова. «Спартак» победил «Енисей» в довольно странном и сумбурном матче. Видео

Матч ТВ16:47

Глушаков: Колю и Аяза с дебютными голами за «Спартак»!

Чемпионат17:29

Глушаков о матче с «Енисеем»: «Колю и Аяза с дебютными голами. Андрей, с возвращением»

Sports.ru17:09

В сборной России поздравили Рассказова с дебютным голом за «Спартак»

Sport24.ru17:24

Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за «Спартак»

Спорт-Экспресс16:09

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

РИА Новости14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Общество

«Аэрофлот» возобновил продажу льготных авиабилетов

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам.
Обновлено в 18:19
Наука

Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой

Обновлено в 16:17
Экономика

Банки готовят план против санкций

Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 17:53
Гаджеты

Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 17:22
Кино

Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в сеть

Вторая серия восьмого, финального сезона, сериала «Игра престолов» утекла в сеть до официального релиза.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко на выборах на Украине

Обновлено в 19:55
Экономика

«Ташир» дает прикурить

У группы появились интересы на табачном рынке О том, что Калужская табачная фабрика может быть связана с группой "Ташир", рассказал источник "Ъ" на табачном рынке.
Обновлено в 17:53
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла

Обновлено вчера в 23:57
Политика

МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 14:09
Политика

Уровень поддержки Зеленского станет рекордом для независимой Украины

Если лидер партии «Слуга народа» сохранит этот уровень поддержки до конца подсчета голосов, он станет самым популярным кандидатом в президенты в истории независимой Украины.
Обновлено в 16:26
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Политика

Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе

Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Религия

Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах

У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Политика

Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?

Обновлено в 20:05
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Игры

Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли

Spider-Man вышла 7 сентября 2018 года, у игры оценка 87/100 на Metacritic. Наш игрок поедет на ЧМ по Fortnite.
Обновлено в 03:04
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Технологии

Мошенники подставили Ru-Center

Технический сотрудник Ru-Center, выслушав проблему с которой мы столкнулись, развеял сомнения насчет, сообщив что письмо разослали мошенники.
Обновлено в 19:30
Авто

В России появится больше мест для заправки электромобилей

Наибольшее количество электрокаров зарегистрировано в Приморском крае –– почти каждая пятая машина.
Обновлено в 19:45
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Гаджеты

Насколько Splinter Cell: Conviction и Blacklist стали лучше на Xbox One X?

Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное