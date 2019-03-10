Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» благодаря голу ДжикииНева Спорт вчера в 14:01

Динамо — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арена Химки»
Самба Соу
15′
16′
Георгий Джикия
Федор Черных
Мигел Филипе Кардозу
46′
52′
Георгий Мелкадзе
Луис Адриано
56′
Аяз Гулиев
Алексей Козлов
Григорий Морозов
65′
69′
Айртон Дантас
Константин Рауш
Евгений Марков
70′
76′
Георгий Джикия
80′
Луис Адриано
83′
Зе Луиш
Роман Евгеньев
84′
84′
Софьян Ханни
Александр Ташаев
90′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
В матче 19-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде одержал минимальную победу над соседями из «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол в матче удалось забить капитану красно-белых Георгию Джикии на 16-й минуте.
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