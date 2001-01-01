Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» благодаря голу ДжикииНева Спорт вчера в 14:01

В матче 19-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде одержал минимальную победу над соседями из "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол в матче удалось забить капитану красно-белых Георгию Джикии на 16-й минуте.
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«Спартак» обыграл «Динамо» благодаря голу Джикии

Нева Спортвчера в 14:01

"Мясу смерть!" Жесткий перфоманс фанатов перед дерби "Динамо" - "Спартак"

Спорт-Экспрессвчера в 10:44
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Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе

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Обновлено в 07:56
Общество

Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ

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Обновлено в 08:06
Происшествия

Детский омбудсмен взяла под личный контроль дело «девочки-маугли»

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова лично займется выяснением обстоятельств случившегося с пятилетней девочкой в Москве.
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Спорт

Членство российских легкоатлетов в IAAF не восстановлено

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Политика

В Кремле прокомментировали прошедший митинг за свободу интернета

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Происшествия

На московском рынке «Садовод» идет полицейский рейд

На оптовом рынке "Садовод" полицейские проводят профилактический рейд, передает ТАСС.
Обновлено в 02:58
Культура

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Обновлено в 08:22
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
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Политика

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Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок

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Политика

В Госдуме предложили забирать машины за повторное «пьяное нарушение»

Депутат Государственной думы Максим Иванов предлагает изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Саудовский самолет развернулся из-за забытого в аэропорту младенца

Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines вынужден был вернуться в аэропорт короля Абдель Азиза в Джидде из-за пассажирки, которая забыла взять с собой на борт грудного ребенка, сообщает 11 марта Akhbaar24.
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Финансы

В ЦБ обеспокоились растущей долговой нагрузкой россиян

Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор обеспокоен вновь начавшей расти долговой нагрузкой населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд

Российские некоммерческие организации (НКО) продолжают получать иностранное финансирование, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.
Обновлено в 07:49
Футбол

Дзюба и Смолов вызваны в сборную России на матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой на подготовительный этап к отборочным матчам чемпионата Европы - 2020, в которых россияне встретятся с командами Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 08:50
Финансы

Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство

Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство.
Обновлено в 08:31
Общество

Медведев разрешил сдвинуть границы «Лосиного острова» из-за шоссе

Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Политика

Латвия достроила 93-километровый забор на границе с Россией

Обновлено в 07:25
Происшествия

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Московский школьник обнаружил в квартире погибших домочадцев - маму и ее гражданского супруга.
Обновлено в 07:50
Общество

Обряд разбрасывания блинов в российском городе сняли на видео

Обновлено в 09:07
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады

Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Башаровы не явились на судебное слушание о своем разводе

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Происшествия

Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Экономика

Интернет впервые обогнал телевидение по годовым продажам рекламы

В 2018 году продажи рекламы в интернете составили 203 миллиарда рублей и впервые обогнали телевидение (187 миллиарда рублей).
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Шойгу заявил об усилении войсковой группировки в Крыму

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Чёрном море», — цитирует ТАСС Шойгу.
Обновлено в 06:14
Общество

Ивана Колпакова восстановили в должности главного редактора «Медузы»

Иван Колпаков, ранее покинувший онлайн-издание "Медуза" из-за обвинений в неподобающем поведении, вновь назначен главным редактором издания.
Обновлено в 07:56
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На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
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