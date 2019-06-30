Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матчеREGNUM 00:17
«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1. В составе «Спартака» отличились полузащитники Зелимхан Бакаев и Софьян Ханни, а также защитник Илья Гапонов.
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Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Транспорт
В Амурской области пьяный пассажир избил начальника поезда
"Первого июля в поезде №7 Владивосток-Новосибирск на участке Тыгда - Магдагачи в купейном вагоне номер 13 пассажир, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно, на контакт не шел, на замечания не реагировал", - сообщили в ФПК в понедельник.
Обновлено в 05:55
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Политика
Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Более 60 человек пострадали при мощном взрыве в Кабуле
Как минимум 68 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает в Twitter телеканал TOLO News, ссылаясь на представителей местного минздрава.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах
Обновлено в 05:22
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Финансы
Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20
Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В России началось производство ЗРК С-500
В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Диана Арбенина показала загородный дом
44-летняя певица затеяла в доме ремонт ради детей. До появления наследников Диана Арбенина, по ее признанию, вела кочевой образ жизни.
Обновлено вчера в 17:00
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Упавшую на Кипре ракету посчитали российской
Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Авто
В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться
В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:10
Футбол
Бенитес признался, что хотел остаться в «Ньюкасле»
Испанский тренер Рафаэль Бенитес опубликовал заявление по поводу своего ухода из «Ньюкасла».
Обновлено в 04:38
Общество
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26
Политика
Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу
«Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.
Обновлено в 04:37
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Израиль нанес удары по территории Сирии
Обновлено вчера в 18:40
Транспорт
Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".
Обновлено в 04:24