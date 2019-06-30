Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матчеREGNUM 00:17

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1. В составе «Спартака» отличились полузащитники Зелимхан Бакаев и Софьян Ханни, а также защитник Илья Гапонов.
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«Спартаку» нужно обыграть «Краснодар» с разницей в два мяча для победы на Кубке Париматч Премьер

ProstoProSport04:47

Кубок Париматч Премьер. ЦСКА проиграл «Спартаку»

Sports.ruвчера в 03:55

Бакаев сыграл главную роль в двух похожих голах «Спартака». А ЦСКА не хватало Влашича и Сигурдссона (с видео)

Матч ТВ04:49

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке Париматч Премьер

Нева Спортвчера в 14:07

Бакаев рвется в основу. Рабинер - о «Спартаке» в матче против ЦСКА

Спорт-Экспресс02:00

«Красная сломала игру. Адриано надо было удалять». Такой злости ЦСКА и «Спартак» не дают даже в РПЛ

Sport24.ruвчера в 15:55

«Спартак» — ЦСКА — 3:1, 30 июня 2019, репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионат02:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Транспорт

В Амурской области пьяный пассажир избил начальника поезда

"Первого июля в поезде №7 Владивосток-Новосибирск на участке Тыгда - Магдагачи в купейном вагоне номер 13 пассажир, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно, на контакт не шел, на замечания не реагировал", - сообщили в ФПК в понедельник.
Обновлено в 05:55
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Политика

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Более 60 человек пострадали при мощном взрыве в Кабуле

Как минимум 68 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает в Twitter телеканал TOLO News, ссылаясь на представителей местного минздрава.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах

Обновлено в 05:22
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Финансы

Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20

Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В России началось производство ЗРК С-500

В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Диана Арбенина показала загородный дом

44-летняя певица затеяла в доме ремонт ради детей. До появления наследников Диана Арбенина, по ее признанию, вела кочевой образ жизни.
Обновлено вчера в 17:00
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Авто

В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться

В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:10
Футбол

Бенитес признался, что хотел остаться в «Ньюкасле»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес опубликовал заявление по поводу своего ухода из «Ньюкасла».
Обновлено в 04:38
Общество

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Экономика

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26
Политика

Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу

«Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.
Обновлено в 04:37
Политика

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Израиль нанес удары по территории Сирии

Обновлено вчера в 18:40
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".
Обновлено в 04:24
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