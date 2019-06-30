Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матчеREGNUM 00:17
«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1. В составе «Спартака» отличились полузащитники Зелимхан Бакаев и Софьян Ханни, а также защитник Илья Гапонов.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Финансы
В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ
Замминистра согласился с ранее озвученным мнением главы Минэкономразвития Максима Орешкина, что рынок потребительского кредитования необходимо жёстко ограничивать.
Обновлено в 08:33
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов
1 июля индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов. Значение стало максимальным за всю историю, начиная с 1997 года.
Обновлено в 08:15
Политика
Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке
Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию
Обновлено 28 июня в 08:21
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев
Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей
Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Интернет
Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты
Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
Экономика
Россияне залезли в долги и отказались от сбережений
Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
Обновлено в 08:30
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Наука
Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания
По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
США хотят построить военный порт в Арктике
Обновлено в 08:00
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Путешествия
«Уральские авиалинии» предложили обменять билеты в Грузию на Магадан
Авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам бесплатно обменять билеты, купленные из Екатеринбурга в грузинский Батуми, на рейс Екатеринбург — Магадан.
Обновлено в 08:17
Политика
Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Транспорт
Минтранс придумал правила для совместных поездок
Обновлено в 04:15
Энергетика
Комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки о добыче нефти на 9 месяцев
Большинство министров мониторингового комитета ОПЕК+ высказались за продление сделки по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 08:48
Политика
Макрон констатировал провал саммита ЕС
Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Политика
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
Обновлено в 05:03
Общество
РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата
Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Космос
Названы четыре самых опасных для Земли астероида
Астероид Апофис, чьи размеры сравнимы с четырьмя футбольными полями, находится в 200 километрах от Земли и каждую секунду приближается на полкилометра.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными
Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.
Обновлено в 07:22