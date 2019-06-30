Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матчеREGNUM 00:17

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1. В составе «Спартака» отличились полузащитники Зелимхан Бакаев и Софьян Ханни, а также защитник Илья Гапонов.
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