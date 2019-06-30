Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матчеREGNUM 00:17

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1. В составе «Спартака» отличились полузащитники Зелимхан Бакаев и Софьян Ханни, а также защитник Илья Гапонов.
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«Спартак» обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Soccer.ruвчера в 14:04

Бакаев сыграл главную роль в двух похожих голах «Спартака». А ЦСКА не хватало Влашича и Сигурдссона (с видео)

Матч ТВ04:49

ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии

Газета.Ruвчера в 14:05

«Спартак» — ЦСКА — 3:1, 30 июня 2019, репортаж Дмитрия Егорова

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Бакаев рвется в основу. Рабинер - о «Спартаке» в матче против ЦСКА

Спорт-Экспресс02:00

«Красная сломала игру. Адриано надо было удалять». Такой злости ЦСКА и «Спартак» не дают даже в РПЛ

Sport24.ruвчера в 15:55

«Спартак» – ЦСКА: дерби без фаворита в Кубке Париматч Премьер

Legalbet28 июня в 07:19
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Футбол

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Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
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Вчера, 30 июня, в Пскове завершился Ганзейский фестиваль, в рамках которого проходил 1-й Международный кинофестиваль «Западные ворота».
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По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

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Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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Политика

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Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения.
Обновлено в 07:07
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Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
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СК опроверг данные о самосуде над педофилом

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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Национального перестраховщика возглавила Наталья Карпова

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Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

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В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
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