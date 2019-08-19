Футбол

ЦСКА проиграл «Спартаку» в дербиLenta.ru 15:01

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
ЦСКА проиграл «Спартаку» в московском дерби, прошедшем в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
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