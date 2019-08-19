Московский "Спартак" выиграл столичное дерби у ЦСКА благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго во втором тайме. Красно-белые одержали четыре победы подряд впервые после увольнения Массимо Карреры и вышли на четвертое место в таблице РПЛ.

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме

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