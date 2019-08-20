Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дербиРИА Новости вчера в 15:00

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе "Спартака" в Тушино, завершилась со счетом 2:1.
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