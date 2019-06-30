Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в АвстрииРИА Новости 14:14

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче товарищеского футбольного турнира в Австрии, в котором участвуют четыре российских клуба. Встреча завершилась со счетом 3:1. У "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (58) и Софьян Ханни (60).
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Тихонов сказал: «Ну какие это нагрузки?» 5 наблюдений по дерби от Константина Генича

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Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

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В Минске на территории государственной резиденции «Заславль» прошла неформальная встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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Автоспорт

Даниил Квят: «Сегодня „Торо Россо“ не хватало скорости»

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Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Роспотребнадзор в Москве задержал высадку рейса из Грузии

Прибывшим в Москву из Грузии пассажирам полчаса не давали выйти из самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» после приземления «в целях предотвращения ввоза и распространения на территорию РФ инфекционных заболеваний», говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Закон о совершенствовании системы госзакупок вступил в силу

Закон, направленный на совершенствование и ускорение закупочных процедур, вступил в силу, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
Обновлено в 17:00
Футбол

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
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Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции

Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.
Обновлено в 17:30
Спорт

Vici Gaming выиграла Epicenter Major по Dota 2 в Москве

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Футбол

Испания выиграла молодежный чемпионат Европы

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Неудачный старт частной ракеты засняли на видео

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Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Футбол

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
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Кино

Умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон

Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон умер на 71-м году жизни.
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Кино

Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей

Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
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Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Происшествия

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Политика

Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Футбол

Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
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Политика

Команда Зеленского готовится к «продаже Украины»

Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что команда главы государства Владимира Зеленского ведёт подготовку к «продаже страны».
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Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
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Футбол

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

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Продюсера обвинили в содержании гарема.
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